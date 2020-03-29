وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تعلن اليوم الأحد، الأجزاء التي تقرر حذفها من امتحانات وتقييمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019- 2020.وأكد الوزير، خلال تصريحات له، أنه على طلاب المدارس الدارسين بجميع الصفوف الدراسية، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، للاطلاع على هذه الأجزاء التي لن يحاسب عليها الطلاب هذا العام.وأضاف أنه نظرا لظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، قررنا أن يلتزم الطلاب فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم 15 مارس 2020، ولكن على الطالب المجتهد أن يكمل دراسة المنهج ولدية أكثر من مكان يتلقى من خلاله المادة العلمية، سواء القنوات التعليمية أو المكتبة الرقمية.