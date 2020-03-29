ارتفاع إصابات كورونا فى إسرائيل لـ3865

سجلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12.وفي نفس السياق، قررت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، التوقف عن إبلاغ الإسرائيليين بنتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء كانت إيجابية أو سلبية.وأوضحت الصحة أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أنه تم إرسال نتائج خاطئة للعديد من المرضى، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.