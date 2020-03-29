السعودية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات السعودية تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل الحكومي والخاصة والرحلات الجوية الدولية والداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية - لم تسمه- القول بأنه «انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، فقد صدرت التوجيهات بتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر، وتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر».كما أمرت السلطات السعودية بتمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، اضافة الى تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.واتخذت السعودية في 16 مارس الحالي عدة إجراءات احترازية ووقائية جديدة للسيطرة وللحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة لمدة أسبوعين.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم، تسجيل (99) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في المملكة إلى 1203 حالة إصابة.