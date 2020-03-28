رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: «اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة»

السبت 28/مارس/2020 - 11:32 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت حلول عملية لسير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه سيوجد حلول بديلة لمن لا يستطيعون الوصول لخدمة الإنترنت، مناشدًا الجميع بعدم طرح الأسئلة المثيرة للجدل والتي لا تحقق أية فائدة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الوزارة ستعلن غدًا وبشكل رسمي الأجزاء التي لم تتضمنها الامتحانات حتى لا يكون هناك جدل حولها.

وعلق على جروبات "الماميز" قائلًا: "جروبات عايشة على إثارة الجدل.. اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة".

وأجاب وزير التربية والتعليم، على بعض الأسئلة التي تتعلق بامتحان طلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحا أنه بخصوص الكود لطلبة المنازل والخدمات سيحصلون عليه من خلال الموقع الذي تم إطلاقه، متابعا: "بالنسبة لطلبة المنازل وذوي الاحتياجات بالصف الأول والثاني الثانوي، سيتم اختبارهم من خلال أبحاث".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد