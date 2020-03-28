وزير التعليم: «اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت حلول عملية لسير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه سيوجد حلول بديلة لمن لا يستطيعون الوصول لخدمة الإنترنت، مناشدًا الجميع بعدم طرح الأسئلة المثيرة للجدل والتي لا تحقق أية فائدة.وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الوزارة ستعلن غدًا وبشكل رسمي الأجزاء التي لم تتضمنها الامتحانات حتى لا يكون هناك جدل حولها.وعلق على جروبات "الماميز" قائلًا: "جروبات عايشة على إثارة الجدل.. اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة".وأجاب وزير التربية والتعليم، على بعض الأسئلة التي تتعلق بامتحان طلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحا أنه بخصوص الكود لطلبة المنازل والخدمات سيحصلون عليه من خلال الموقع الذي تم إطلاقه، متابعا: "بالنسبة لطلبة المنازل وذوي الاحتياجات بالصف الأول والثاني الثانوي، سيتم اختبارهم من خلال أبحاث".