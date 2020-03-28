عباس أبو الحسن: «إحنا فرافير جنب الستات.. جهزوا الشباشب»

تحدث الفنان عباس أبو الحسن، عن إحساسه بعد أسبوع من الحجر المنزلي، والاستفادة التي خرج بها منه واكتشافه دور المرأة وأهميتها بالمنزل.وقال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "أنا الأسبوع ده استوعبت تمامًا ليه فيه شغلانة كاملة اسمها ربة بيت، لكل ربات البيوت اللي ماعندهمش حد يساعدهم وكمان بيربوا عيال وكمان بيشتغلوا انتم لا يمكن تونا إنس، انتم موب بشر عادي".وأضاف: "الرجالة اللي عاملين رجالة عليكم جنبكم بجد فرافير حضروا فرد الشباشب إحنا شوية مناظر".