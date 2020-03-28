الصحة تحذر المواطنين من إجراء تحليل فيروس كورونا فى معامل خاصة

حذر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المواطنين من إجراء اختبار PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا إن التحليل لا يجرى إلا في معامل الوزارة المركزية ولمن تظهر عليه الأعراض فقط.وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بعض المعامل الخاصة تتربح من أزمة فيروس كورونا، وللآسف نتائجها غير سليمة، فتظهر نتائج إيجابية لحالات سلبية مما يتسبب في إثارة الفزع، ونتائج سلبية لحالات إيجابية مما يؤدي لانتشار العدوى".وأكد متحدث الصحة، أنه لا يوجد داعي لإجراء مسح إلا لمن تظهر عليه الأعراض فقط، وهذا وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.وكشف مجاهد، أن وزارة الصحة تطلق غدًا خطة تدريبية أونلاين للأطباء على البروتوكول العلاجي في كافة المستشفيات لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد داعيًا جميع الأطباء؛ للتسجيل عبر الرابط المنشور على صفحة الوزارة.