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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي
السبت 28/مارس/2020 - 10:50 م
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اشتعلت الأجواء بين أبناء القلعة الحمراء السابقين خلال الساعات الأخيرة على خلفية أزمة علاج مؤمن زكريا جناح المارد الأحمر والذي عانى من الإصابة بضمور في الأعصاب.
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