ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

اشتعلت الأجواء بين أبناء القلعة الحمراء السابقين خلال الساعات الأخيرة على خلفية أزمة علاج مؤمن زكريا جناح المارد الأحمر والذي عانى من الإصابة بضمور في الأعصاب.



