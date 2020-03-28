وزيرة الصحة: نسب الشفاء في الأقصر وأسوان عالية جدًا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن نسب الشفاء في الأقصر وأسوان عالية جداَ وهذا أمر إيجابي بشكل كبير.وأضافت هالة زايد خلال اتصال هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامى وائل الإبراشي عبر الفضائية المصرية: «لا أستطيع القول بأن ارتفاع الحرارة له تأثير على فيروس كورونا كون منظمة الصحة نفت ذلك، لكن لدينا مؤشرات إيجابية جدًا في ذلك».وناشدت المواطنين بعدم الانتظار طويلًا حال ظهور أي أعراض للمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض نزلات البرد، على أي من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر، وتابعت: «لازم نحط في اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس».ولفتت إلى أن مستشفيات الحميات والصدر للفرز، وبها كافة الإمكانيات الطبية التي تمكن القائمين على هذه المستشفيات من الوصول إلى نتائج التحاليل خلال ساعات، مؤكدة أن بروتوكول العلاج جيد جدًا.