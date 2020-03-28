«فيسبوك» تطلق أدوات ومميزات تسهل إمكانية بث الفيديو

أعلنت شركة «فيسبوك» الأمريكية عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، أنها ستطلق على مدار الأسبوعين المقبلين مجموعة جديدة من المميزات التي تسهل إمكانية بث الفيديو الحي لجميع مستخدمي منصتها الاجتماعية حول العالم، في إطار دعمها لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).ومن بين المميزات الجديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها على نطاق عالمي، ميزة "وضع الصوت فقط" إلى جانب "التعليقات التلقائية المغلقة"، فضلا عن السماح للعديد من المستخدمين بالوصول إلى محتوى البث من خارج "فيسبوك"، والمشاركة الصوتية عبر الاتصالت الهاتفية في الفيديو الحي.كما ستسمح الشركة عبر خاصية "ستار" (النجم) لناشري محتوى الفيديو بكسب المال عما يبثوه من محتوى حي، ليشمل ذلك فئات الموسيقيين والمؤسسات الثقافية.وستمد "فيسبوك" شركاءها، والذين أغلبهم من المؤسسات التعليمية والدينية، بالأدوات التي ستساعدهم على بث محتوى الفيديو الحي عبر هواتفهم الذكية، إلى جانب إطلاق خاصية "المُنتج الحي" التي تستهدف المزيد من الإعدادات الاحترافية.