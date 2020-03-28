الباز يكشف عن مفاجأة: مسيرات التكبير بالإسكندرية مدبرة وليست عشوائية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن أن واقعة مسيرات التكبير والتهليل في الإسكندرية التي انطلقت في عدة شوارع بالمحافظة للتكبير ليرفع الله بلاء كورونا، لم تحدث بفعل الصدفة، أو أنها عمل عشوائي حدث من المواطنين، ولكنها كانت مخططة.وعرض الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لشاحنة ضخمة تحمل ميكروفون، ويعتليها عدد من الأشخاص كانوا يحرضون الناس على الانضمام لهم في مسيرة للتكبير والتهليل.وواصل أن هذه الواقعة لا يمكن اعتبارها عملًا عشوائيًا، ولم تكن نتيجة حماسة المواطنين في الإسكندرية، ولكنها كانت مدبرة ومخططة، لنشر الفيروس بين المواطنين، وقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين لإظهار عجز الدولة المصرية.