محمد الباز يدعو إلى تكافل اجتماعي ذاتي في كل ربوع مصر

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المواطنين في الكفور والعزب والقرى والشوارع والمحافظات إلى التكافل الذاتي فيما بينهم خلال أزمة كورونا.وقال محمد الباز في برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، إن الناس في مصر أدرى بأهاليهم وأقاربهم، ولا بد أن تظهر فكرة التكافل الاجتماعي الذاتي فيما بيننا خلال هذه الأزمة، موضحًا أنه خلال هذه الأزمة هناك من لا يجد قوت يومه بعد فرض الحظر ومنع الخروج من المنازل للوقاية من الفيروس.وتابع أن هؤلاء الذين لا يجدون قوت يومهم يحتاجون إلى تكافل سريع ولحظي لتجاوز هذه الأزمة، منوهًا إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة بكل مؤسساتها، رئاسة وجيشًا وشرطة، لن تنجح إلا إذا قرر المصريون إنجاحها.