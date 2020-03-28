رائد المجدلاوي: إجراءات إيطاليا الوقائية لمواجهة «كورونا» متأخرة

قال الدكتور رائد المجدلاوي، استشاري أشعة تخصصية في إيطاليا، إن إجراءات الحكومة الإيطالية بعدم الاختلاط لمواجهة كورونا كانت متأخرة وبشكل تدريجي.وأكد خلال مداخلة مصورة عبر "skype"، من إيطاليا، لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية dmc، أن عدم الأخذ بهذه الالتزامات والإجراءات بصورة جدية كانت سببًا في تفشي المرض.وتابع أنه بداية من 21 فبراير كانت بداية إصابة أعداد كبيرة وهائلة بفيروس كورونا، بإيطاليا مقارنة بدول أوروبا مثل فرسا أو ألمانيا.وأشار إلى أن إيطاليا بداية أغلقت المدارس والجامعات وتعليق المؤتمرات ولكن هذه القرارات كانت غير كافية، ومن 22 فبراير تم حظر التجول في جميع مقاطعات إيطاليا ولكن كان مسموح للمحال التجارية والمصانع بالعمل ما أدى لانتشار الفيروس بصورة سريعة وفترة حضانته من يومين إلى 14 يومًا كانت كفيلة بانتشاره بصورة سريعة.