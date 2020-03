فضل شاكر: ظهور «كورونا» سببه انتشار الظلم بين الناس

View this post on Instagram

عبر #الانستقرام، وحديث لم يخلو من العفوية والطرافة والغناء والمصارحة .. يتحدث فيه فضل من وجهة نظره عن العبرة من #الكورونا، ومرضه والظلم الذي يتعرض له ..مطالبا بالعفو عنه كي يمارس حياة الحرية..👈بصراحة، لقد استمتعت باللقاء الذي جمع الأب والإبن، وكما أعجبني أتمنى ان يعجبكم أيضا. #خليك_بالبيت #ربيع_هنيدي @mohamedchaker @fadelchaker_official #لبنان #lebanon