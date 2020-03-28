فضل شاكر: ظهور «كورونا» سببه انتشار الظلم بين الناس

عاد الفنان اللبناني فضل شاكر، للظهور من جديد من خلال بث مباشر برفقة نجله محمد، نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".وتحدث فضل شاكر، خلال البث عن اتهامه بالإرهاب منذ أكثر من 7 سنوات، مطالبًا القضاء اللبناني بإصدار عفو عام عنه، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا بسبب الظلم الواقع عليه، دون أن يكون هناك دليل واحد على إدانته.كما طالب القضاء اللبناني بالإفراج عن المظلومين، مؤكدًا أن اقتصاد الدولة نهب وعليهم أن يصدروا عفوًا عامًا عنه، قائلا إنه يقتص منهم يوم القيامة بالأخذ من حسناتهم بسبب الظلم الذي تعرض له.وأكد أن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد، هو الظلم بين العباد، واصفًا إياه بأنه عظة لكي يعود الناس عن الظلم، ولأن الكون أصبح سجنًا كبيرًا والمنازل سجنا صغيرا من وراء الظلم.و قدم فضل شاكر، برفقة نجله أغنية "لو على قلبي"، واختتم بها البث المباشر.