متهمان بالشروع فى قتل أمام «الجنايات»

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، إحالة مسجلين خطرًا لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل عامل وسرقته.كان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقي إخطارًا من مستشفى باب الشعرية باستقباله عاملًا به جرح طعني بالذراع ومعصم يده وتهتك بالشرايين، على الفور توجهت قوة من مباحث القسم، وتبين أن المجني عليه أصيب من شخصين أثناء سرقته بالإكراه واعتديا عليه بالسلاح الأبيض وأدلى بأوصافهما.وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهمين، وهما "جمعة.ط" مسجل خطر، والسابق اتهامه في ٣ قضايا، آخرها حيازة مخدرات، والثاني "عيد.ف"، مسجل خطر، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض مطواة والمسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المجني عليه وإصابته، وتحرر المحضر اللازم.