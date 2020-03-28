إسرائيل توقف إبلاغ نتائج فحوصات كورونا للمرضى

قررت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التوقف عن إبلاغ الإسرائيليين بنتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء كانت إيجابية أو سلبية.وأوضحت صحة الاحتلال أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أنه تم إرسال نتائج خاطئة للعديد من المرضى، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأعلنت صحة الاحتلال، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 3460 حالة، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.وقررت صحة الاحتلال إجراء 30 ألف فحص يوميًا لفيروس كورونا، في محاولة للكشف عن أكبر عدد حالات، واحتواء انتشاره.وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه لا مفر من فرض الإغلاق الشامل في الداخل، وتشديد القيود على الحركة لمنع انتشار كورونا.