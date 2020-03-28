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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة النفسية توضح آليات دعم الأطباء ومصابى كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:18 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه بتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عقد اجتماعات مع الإدارات المختلفة بوزارة الصحة والسكان وعدة جهات دولية ومحلية عاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي، وكذلك العديد من أقسام الطب النفسي في الجامعات المصرية للإعلان عن فتح باب التعاون مع الأفراد والجهات التي ترغب فى التعاون المشترك.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومن منطلق توفير الدعم النفسي لجميع فئات المجتمع، وخاصة في الفترة الحالية التي تم فيها اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لحماية المواطنين.

وأوضحت الأمانة فى بيانها، أنه تم الإتفاق على تقديم الدعم النفسى لثلاث فئات (حالات الإصابة بفيروس كوفيد-١٩، الفرق العلاجية، فئات المجتمع المختلفة).

وأشارت إلى أن الفرق ستقوم بتقديم الدعم النفسى من خلال رسائل نصية يتم إرسالها إلى الفرق العلاجية للتحفيز والمساندة "جيش مصر الأبيض"، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لشئون مقدمي الرعاية الصحية بالوزارة، وكذلك التواصل المباشر مع مديرى مستشفيات الحجر الصحى للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسى، وأيضا مجموعة من الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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