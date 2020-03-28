«13 كيلو حشيش».. محاكمة 3 عاطلين يتاجرون بالمخدرات في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم السبت، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة بالجنايات، لحيازتهم 13 كيلو حشيش قبل ترويجها بالسلام.البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة السلام من ضبط كل من "س س ع"، 62 سنة، عاطل، و"ط غ"، 32 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 184 لسنة 2008م النزهة "سلاح بدون ترخيص"، و"ف ز س" وشهرته "فايز أبو زايد"، 29 سنة، عاطل، حال استقلالهم السيارة رقم ص ل أ 927 ماركة بيجو 505 بنى اللون "ملك وقيادة الثالث" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 13 كيلوجراما، ومبلغ مالي 840 جنيها، و3 هواتف محمول.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.