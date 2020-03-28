حسين الجسمي يقدم «متّحدين ومتحدّين» لمكافحة كورونا

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقدم رسالته الغنائية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، وذلك عبر رسالة إنسانية وطنية وتوعوية، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدتها دقيقة قال فيها:كلنا بك يا وطن مسئولين..باللي تامر به نحن ملتزمينوان تحدانا الزمنابشر بنا يا وطنمتّحدين.. ومتحدّينوقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي يعيشها "خط الدفاع الأول" في مواجهة هذا الفيروس، كما وصفه به الأطباء والممرضون والمسعفون وجميع الموظفين في القطاع الصحي، من خلال جميع القنوات التلفزيونية في الإمارات إلى جانب القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على "يوتيوب".