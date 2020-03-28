رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين الجسمي يقدم «متّحدين ومتحدّين» لمكافحة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:15 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
دعاء عبد المقصود
طباعة
شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقدم رسالته الغنائية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، وذلك عبر رسالة إنسانية وطنية وتوعوية، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدتها دقيقة قال فيها:
كلنا بك يا وطن مسئولين..
باللي تامر به نحن ملتزمين
وان تحدانا الزمن
ابشر بنا يا وطن
متّحدين.. ومتحدّين

وقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي يعيشها "خط الدفاع الأول" في مواجهة هذا الفيروس، كما وصفه به الأطباء والممرضون والمسعفون وجميع الموظفين في القطاع الصحي، من خلال جميع القنوات التلفزيونية في الإمارات إلى جانب القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على "يوتيوب".

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

وفاة 354 وإصابة 18 ألفًا بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

اكواد الطلاب 2020 .. رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي studea emis

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

«محمول» يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول