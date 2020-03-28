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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 فوائد صحية مذهلة لاستعمال النعناع

السبت 28/مارس/2020 - 07:35 ص
5 فوائد صحية مذهلة
5 فوائد صحية مذهلة لاستعمال النعناع
إسلام جمال
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النعناع هو عشب شائع يزرع في آسيا وأجزاء من البحر الأبيض المتوسط، حيث يعد مصدر جيد للفيتامينات والمعادن التي لها استخدامات عديدة، ويمكن استخدام هذه العشبة في الطهي وحتى على المشروبات، حيث تساعد على إضفاء الكثير من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

وفيما يلي بعض الفوائد الصحية المرتبطة بعشب النعناع، وفقًا لما ذكره موقع «healthybuilderz» الطبي:

فقدان الوزن
يبدو أن النعناع يمكن استخدامه من قبل أولئك الذين يخططون لتخفيف الوزن، فالنعناع مفيد للحد من الرغبة الشديدة خاصة للأطعمة الغنية بالسكر، فعندما يصل العشب في النهاية إلى الأمعاء الدقيقة، يرسل إشارة إلى الدماغ تقول أن معدتك ممتلئة بالفعل، وبالتالي يساعد بشكل كبير في زيادة الأحساس بالشبع.

يعزز الجهاز المناعي
سبب آخر يعتبر النعناع عشبًا سحريًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وهو أمر مهم لجهاز المناعة لديك، خاصة فى ظل محاربة الفيروس التاجى «كورونا»، كما يساعد فيتامين «ج» على تقوية جهاز المناعة ويمكنه أيضًا تسريع شفاء الأنسجة التالفة في الجسم، بالإضافة الى أنه يحتوي على الكثير من الكاروتينات أيضًا والتي يمكن أن تساعد في تحسين رؤية العين مع حماية قلبك من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ينشط العقل والجسد
استنشاق النعناع له تأثيرات عميقة على اليقظة العقلية والتركيز والوضوح، فيمكن أن يحسن مستويات إنتاجيتك أيضًا، بالإضافة إلى تعزيز خلايا المخ.

يحسن صحة العظام
النعناع هو أيضًا مصدر جيد للعديد من المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، حيث أوضح الأطباء أن تناول 100 جرام من النعناع يعادل 60 مجم من المغنيسيوم و200 مجم من الكالسيوم، كما أن النعناع يحتوى على الفوسفور الذي يدعم العظام.

يحارب الالتهاب
يحتوي النعناع، على مركبات الفلافونويد التي يمكن امتصاصها بسهولة من خلال الجلد والتي يمكن أن تدخل في مجرى الدم وكذلك العضلات، وهذا يطلق البروستاجلاندين في الجسم المسؤول عن تقليل الالتهاب في المفاصل والعضلات.

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