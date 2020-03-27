بعد ضبط مخالفات المساجد.. مكافآت بالأوقاف تصل لـ ٢٥ ألف جنيه

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مكافأة جهود غير عادية، لبعض المديريات نظرًا لما بذلوه من جهود على مدار الأسبوع الماضي في تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مع غلقها غلقا كاملا في الظرف الراهن.وأوضح أن المكافأة قدرها ٢٥ ألف جنيه لكل مديرية (ا)، وهي المديريات الكبيرة من حيث عدد الأئمة والمساجد والعاملين بالأوقاف على أن يخصص منها ٢٠٠٠ جنيه لمدير المديرية، ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.وأضاف: أن هناك مكافأة قدرها ١٥ ألف جنيه لكل مديرية (ب) وهي المديريات الأقل كثافة عددية، على أن يخصص منها مبلغ قدره ١٥٠٠ جنيه لمدير المديرية، ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات.وأوضح أن المكافآت بموجب كشف يعده مدير المديرية ويعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة الشيخ جابر طايع، مع تخصيص مكافأة قدرها ٢٥ ألف جنيه لغرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة.