الرئيس الإيطالي: أوروبا تحتاج مبادرات جديدة لمكافحة «كورونا»

قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتريلا، إن أوروبا تحتاج مبادرات جديدة، مشيرا إلى أن المقاربات القديمة يجب أن تسقط لأنها "لم تنفع شيئا مع الواقع الجديد"، حسب تعبيره.وأضاف الرئيس الإيطالي أنه كان يأمل أن يتحرك الكل قبل أن يواجه فيروس كورونا الجميع في أوروبا، بدلا من أن يتأخروا في ذلك.وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت مساء اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 1000 وفاة بسبب فيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية.ومن جانب آخر قال مصدر مطلع، إن عدد وفيات فيروس كورونا فى منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا ارتفع 541 شخصا فى يوم واحد إلى نحو 5402، ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثانى أعلى معدل فى الإقليم حتى اليوم.