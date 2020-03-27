هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول

أكد الدكتور هيثم الحاج على، أن حجم خسائر مخازن الهيئة المصرية العامة للكتاب بمنطقة فيصل جراء ما تعرضت له البلاد من سيول خلال الأسابيع القليلة الماضية لا يتعدى ربع فى المائة من الكتب الموجودة بالمخازن.وأوضح "الحاج على" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ما حدث هو وجود "نشع" في أسقف المخازن، الأمر الذى تسبب فى تسرب الماء إليها وطال بعض الكتب الموجودة بمخازن الهيئة بفيصل.وأكد "الحاج على"، أنه تواجد بنفسه على مدار يومين بالمخازن لمتابعة إجراءات حصر الكتب، ومعالجة الأسقف التى تسببت فى التسريب حتى عادت الأمور لطبيعتها.