وفيات «كورونا» تتخطى 25 ألفًا حول العالم

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الوفيات بفيروس كورونا المستجد تتجاوز حاجز الـ25 ألفا و35 حالة وفاة حول العالم منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر الماضي 2019، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وبلغت أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم، حتى عصر الجمعة، 553 ألفًا و244 حالة إصابة بالمرض، بحسب الجامعة.واشارت الشبكة الامريكية الي أن إيطاليا لا تزال في صدارة أعداد الوفيات بفيروس كورونا في العالم، مسجلة 8 آلاف و250 حالة وفاة، ما يعادل 33% من أعداد الوفيات في العالم، ثم إسبانيا بـ4 آلاف و858 حالة وفاة، بينما حلت الصين في المركز الثالث بعد انحسار أعداد الوفيات في البلاد، وإعلان احتواء انتشار المرض.