رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يطلق مبادرة جديدة لمواجهة أزمة كورونا بالإسكندرية

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:19 م
النائب الوفدي حسنى
النائب الوفدي حسنى حافظ
إسلام نصير
طباعة
أطلق النائب الوفدي حسنى حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة الحزب بمحافظة الإسكندرية والبرلماني عن دائرة سيدي جابر وباب شرق مبادرة «ساعد فقراء منطقتك»، تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات والمبادرات التي دشنها الحزب موخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تحت إشراف لجنة الطوارئ الصحية الوطنية برئاسة الدكتور محمد نصر، وحملتي إغاثة وتعقيم.

وأوضح حافظ، أن المبادرة تأتي وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، وأزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأشار حافظ، إلى أن كل منطقة تضم الكثير من المحتاجين والسيدات الذين لا يملكون قوت يومهم، ويضطرون إلى شراء احتياجاتهم من محلات البقالة والسوبر ماركت على طريقة الدفع الآجل، مضيفا أنه في الوقت الحالي ونظرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فلن تتمكن الأسر المحتاجة من الوفاء بالتزاماتها وسداد هذه الديون والمستحقات.

وأضاف النائب حسني حافظ قائلًا: «من هنا جاءت فكرة المبادرة والتي تتمثل في أن يتوجه القادرون، كل حسب قدرته، إلى محلات البقالة والسوبر ماركت، لسداد ما يستطيعون من هذه الديون المستحقة على المحتاجين، والتي تكون مدونة في سجلات أصحاب المحال، فيرفعون العبء وغلبة الدين عن أصحابها، وكل ذلك في إطار دعوة الوفد بأن الجميع لا بد أن يقفوا على قلب وإرادة رجل واحد متضامنين مع الدولة في هذه الظروف، ومساندين في أي أزمة تتعرض لها البلاد".

ودعا حافظ، كلا في منطقته لأن يعمل على تفعيل هذه المبادرة لتشمل كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن مساهمات القادرين، سوف يكون لها بالغ الأثر في درء المخاطر عن المحتاجين ومساندتهم في عبور الأزمة.

موضوعات متعلقة

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

الاكتفاء بمشروع بحثى لإعدادية الأزهر.. 6 قرارات جديدة تيسيرًا على الطلاب

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

ماذا قال أصحاب المخابر والبقالة والصيادلة عن العمل وقت الحظر؟

بـ15 ألف يورو.. سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

غدًا.. شاعر المليون يبدأ منافسات البيرق

«مذكرات الملازم الطبيب».. رواية جديدة للدكتور آلان كيكاني

«رقصة نيلية».. الشاعر حسن عامر يشارك فى حلقات «اقرأ معانا»

100 حكاية وحكاية من التاريخ.. هنا ظهر «المهدي المنتظر » منذ 300 عام