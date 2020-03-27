«الوفد» يطلق مبادرة جديدة لمواجهة أزمة كورونا بالإسكندرية

أطلق النائب الوفدي حسنى حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة الحزب بمحافظة الإسكندرية والبرلماني عن دائرة سيدي جابر وباب شرق مبادرة «ساعد فقراء منطقتك»، تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات والمبادرات التي دشنها الحزب موخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تحت إشراف لجنة الطوارئ الصحية الوطنية برئاسة الدكتور محمد نصر، وحملتي إغاثة وتعقيم.وأوضح حافظ، أن المبادرة تأتي وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، وأزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.وأشار حافظ، إلى أن كل منطقة تضم الكثير من المحتاجين والسيدات الذين لا يملكون قوت يومهم، ويضطرون إلى شراء احتياجاتهم من محلات البقالة والسوبر ماركت على طريقة الدفع الآجل، مضيفا أنه في الوقت الحالي ونظرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فلن تتمكن الأسر المحتاجة من الوفاء بالتزاماتها وسداد هذه الديون والمستحقات.وأضاف النائب حسني حافظ قائلًا: «من هنا جاءت فكرة المبادرة والتي تتمثل في أن يتوجه القادرون، كل حسب قدرته، إلى محلات البقالة والسوبر ماركت، لسداد ما يستطيعون من هذه الديون المستحقة على المحتاجين، والتي تكون مدونة في سجلات أصحاب المحال، فيرفعون العبء وغلبة الدين عن أصحابها، وكل ذلك في إطار دعوة الوفد بأن الجميع لا بد أن يقفوا على قلب وإرادة رجل واحد متضامنين مع الدولة في هذه الظروف، ومساندين في أي أزمة تتعرض لها البلاد".ودعا حافظ، كلا في منطقته لأن يعمل على تفعيل هذه المبادرة لتشمل كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن مساهمات القادرين، سوف يكون لها بالغ الأثر في درء المخاطر عن المحتاجين ومساندتهم في عبور الأزمة.