توزيع مطهرات على أهالى «رأس الحكمة» بعد تعقيم سوق الجمعة بمطروح

قاد اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس ومدينة مطروح، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بقرية رأس الحكمة شرق، لرش وتطهير شوارع القرية، بالإضافة إلى رش وتطهير سوق الجمعة بعد إغلاقه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.وقام عمال مجلس المدينة برش وتطهير سوق الجمعة بالكامل، بالإضافة إلى توزيع المياه المعقمة بالكلور والمطهرات على الأهالي بقرية رأس الحكمة لتطهير وتعقيم منازلهم.وتابع رئيس مجلس ومدينة مطروح ميدانيا رش وتطهير الشوارع بالتوازي مع رش قرية كشوك عميرة والقواسم وحنيش والزيات في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.