بعد تسجيل153 حالة إصابات كورونا تصل 1046 في إندونيسيا

أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 1046 حالة.وأضاف أحمد أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 9 وفيات ليصل الإجمالي إلى 87 وفاة، مشيرا إلى أن 46 شخصا تعافوا من الفيروس.و أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أمس الخميس، وفاة 20 شخصا في البلاد جراء إصابهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 78.وقال "يوريانتو"، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 893، بعد تسجيل 103 حالات جديدة خلال نفس الفترة، وقد سجلت العاصمة جاكرتا معظم حالات الإصابة، حيث بلغت هناك 515 حالة، مع تسجيل 46 حالة وفاة.