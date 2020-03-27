شباب المنوفية ينظمون حملات لتطهير القرى

نظم عدد من أهالي قرية كفر ميت سراح التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حملة لتطهير المساجد والشوارع الجانبية والرئيسية والمحلات.وقال "حماده رمضان" مشارك بحملة التطهير: «حرصنا على تطهير مساجد القرية والشوارع الجانبية والرئيسية بمعدات رش، وجمّعنا أدوات تطهير وتجولنا داخل الشوارع والبيوت برشاشات مياه مطهرة لتعقيم المنازل من الداخل والخارج.وأضاف أنهم قاموا بتعقيم المساجد، مؤكدا: "لا بد أن نقف بجانب بعض لأن كلنا في نفس دائرة الخطر، وقمنا بتوفير كمامات ومطهرات وخدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى نقلل من خروج أهالينا من المنزل".