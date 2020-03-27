حملات صباحية للتأكد من إغلاق المحال بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة صباحية موسعة، اليوم الجمعة، بجميع شوارع المحافظة للتأكد من إغلاق المحلات والمنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا.وتأكد ضباط وأفراد جميع الأقسام خلال تسيير الدوريات، من إغلاق المحلات بالكامل يوم الجمعة وتحرير محاضر للمخالفين لقرار الحكومة، فيما استمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري القرار عليها في فتح أبوابها وهي المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.