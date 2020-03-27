ممثل القنصلية الإيطالية يكشف تفاصيل تعافى 10 إيطاليين من كورونا بصعيد مصر

كشف فرنسيس أمين، ممثل القنصلية الإيطالية في صعيد مصر، تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر، قائلًا: "اكتشفت بعض الحالات في إحدى القرى بصعيد مصر، وكانت في البداية 6 حالات لأجانب إلى أن وصلت لـ12 حالة، والحالات كان بها أعمار أكثر من 70 عامًا".وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان أن، الطائرة نقلت 10 من الحالات إلى إيطاليا بعد شفائهم تمامًا، رغم أنهم كانوا في حالة حرجة عند دخولهم المستشفى.وأوضح أن، الأطباء قاموا بمجهود خارق لشفاء هذه الحالات، لافتًا إلى أن حالة الحالتين المتبقيتين مستقرة، ولكنهم على أجهزة التنفس الصناعي.