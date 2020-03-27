«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

أهاب ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بالمواطنين عدم الإنسياق خلف الشائعات المؤسفة وغير الحقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي ينتشر بها أنباء حول إغلاق المخابز ومحال البقالة ومشروع جمعيتي والمجمعات الإستهلاكية والبداليين التموينيين يومي الجمعة والسبت وهي أنباء غير صحيحة على الإطلاق الهدف منها زيادة التجمعات والتي من شأنها ستساعد من إنتشار فيروس كرونا.ويؤكد أن، المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وكذا المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي والبدالين التموينين، ولا داعي للتدافع أو التكدسات الغير مبررة وأن ما يشاع على مواقع التواصل الإجتماعي حول إغلاقها يومي الجمعة والسبت لا أساس له من الصحة.وذكر أنه، في حال وجود أي شكوى رجاء الإتصال بغرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد على الأرقام التالية:- فاكس رقم (0663222649) رقم (0663200522).