وزير التعليم يحدد مصير الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية

GPA

أعلن وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».وفيما يخص المدارس الدولية "الشهادة البريطانية، والدبلومة الأمريكية" جاءت القرارات كالتالي:أولًا- الشهادة البريطانية:- من الصف الأول حتى التاسع: إجراء مشروع بحثي من خلال إدارة المدرسة للانتقال إلى الصف الأعلى.- الصفوف "6 و8 و9": يتولى المركز الثقافي البريطاني مخاطبة هيئات الاختبار لرد رسوم الاختبارات المقررة.- الصفوف "10 و11 و12": تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البريطاني لتحديد أسلوب التقييم.- بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي للانتقال إلى الصف الأعلى، ولطلبة الصف "١٢" يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع.ثانيًا- الدبلومة الأمريكية:- من الصف الأول حتى الثاني عشر: إجراء مشروع بحثي بالتواصل مع إدارة المدرسة، بالإضافة إلى اختبارات الفصل الدراسي الأول شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.- الصف "١٢" والالتحاق بالجامعات، وتنقسم إلى جزءين:* للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الـSAT: يمثل الـGPA نسبة 100% من المجموع للالتحاق بالجامعة، وعقد امتحان قبول تقوم به وزارة التعليم العالي في المواد المؤهلة حسب كل تخصص.* للطلاب الذين اجتازوا امتحان الـSAT، يختار الطالب بين الالتحاق بالجامعة طبقًا لمعايير العام الماضي "الـGPA 40% والـSAT 60%"، أو أن يمثل الـ100%من مجموع دخول الجامعة.- للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العلمية: يشترط أن يكون الطالب قد أتم المواد المؤهلة للتخصص المستهدف، أو أن يجتاز الطالب امتحان SAT ll طبقًا لمعايير العام الماضي.- بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي ويضاف إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للانتقال إلى الصف الأعلى، أما عن طلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع.