بسبب كورونا.. هيفاء وهبى تدافع عن القطط والكلاب

انضمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمدافعين عن القطط والكلاب، وذلك بسبب تركهم خوفًا من انتقال فيروس كورونا.وقالت هيفاء وهبي، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "منظمة الصحة العالمية أكدت أن الكلاب والقطط ما بينقلوا كورونا للإنسان، بس في كتار عم بيتركوا حيواناتهم الأليفة على الطريق".وأضافت: "انشروا صور وجه كلب وجه قطة تأكد للعالم أنهم ما بينقلوا إلا السعادة وما بيستحقوا تتخلوا عنهم!".وتبرعت هيفاء وهبي بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية من خلال برنامج الإعلامي مارسيل غانم لمستشفى رفيق الحريري التي تواجه فيروس كورونا، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني، كما أنها تبرعت أيضا بنفس المبلغ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة والتبرع يبدأ من 80 ألف ليرة للفرد الواحد.وكانت هيفاء من أولى النجمات اللاتي أوقفن تصوير أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية بسبب حرصها على فريق عمل مسلسلها الجديد "أسود فاتح" بالاتفاق مع شركة الإنتاج، والتزاما بتعليمات الأمن بلبنان، حتى تمر تلك الأزمة بسلام ويخرج علاج يقضي على الفيروس.ويشارك في بطولة «أسود فاتح» بجوار أحمد فهمي وشريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.