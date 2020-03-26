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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يطلع رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع عبر الفيديو كونفرانس

الخميس 26/مارس/2020 - 07:56 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وجاهزية المستشفيات وتوفر المستلزمات والاحتياجات الطبية، وتوفير الأرصدة التموينية والسلع الغذائية وضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة جميع المحافظين.

وأكد المحافظ، أنه تم تنفيذ جميع القرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمرافق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتنظيم العمل بجميع المستشفيات وتزويدها بكافة المستلزمات والاحتياجات وخاصة أقسام الطوارئ والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه.

فضلا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر انتقال المواطنين والإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة؛ لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و15335، والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدى 24 ساعة لمواجهة أية طارئ، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يطلع رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع عبر الفيديو كونفرانس
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يطلع رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع عبر الفيديو كونفرانس
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يطلع رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع عبر الفيديو كونفرانس
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يطلع رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع عبر الفيديو كونفرانس
اللواء عصام سعد

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