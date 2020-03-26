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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد دعوته لصلاة الجمعة.. الأوقاف تنهى خدمة إمام بالغربية

الخميس 26/مارس/2020 - 05:19 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة عبدالله منصور محمد منصور سعد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك بعد فتح زاوية عبدالله السعدي والتي تقع أسفل منزله بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وإمامة الناس بها في صلاة فجر الخميس 26 3 2020م، واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة ودعوة الناس لعدم الالتزام بتعليمات غلق المساجد، بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، فضلا عن مناداته في المكبرات لصلاة الجمعة غدا.

ووجه وزير الأوقاف، مديرية أوقاف الغربية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الغربية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضًا على عدة أمور:
أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.
أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

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