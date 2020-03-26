برلمانى يحذر من شاعات أدوية علاج كورونا: تحرم محتاجيها منها

دعا الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء شراء الأدوية التي نشر إمكانية فاعليتها لعلاج كورونا المستجد، والتي اختفت من الأسواق وأدى ذلك إلى حرمان مريض "الروماتويد" والذئبة الحمراء" من أدويته، كما أنها لا يكن أن تؤخذ إلا تحت الإشراف الطبي، لخطورتها على القلب والعين.وأشار أبوالعلا، في تصريحات إعلامية، إلى أن وزارة الصحة أكدت في بيانها أن عقار "بلاكونيلاو"الزيسروماكس" يستخدما لعلاج المصابين بفيروس كورونا على سبيل التجربة تحت إشراف طبي دقيق لعلاج الحالات الإيجابية، كما لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وفقًا لتصريحات مسئوليها، لا تنصح بتناول دواء بعينه لعلاج الفيروس إلا في مستشفيات العزل.وقال أبوالعلا: "للأسف الأمر لا يقتصر على دواء معين مثبت علميًا حتى الآن، بل هناك الكثير من العقارات التي يزعمون أنها تعالج الفيروس المستجد والبعض ينساق وراء هذه المزاعم ويبدأون في التكالب على شرائها، الأمر الذي يسفر عنه أزمة في سوق الدواء وخطورة على المواطنين، وبالتالي فمطلوب من المصريين الحذر والتسلح بالوعي في هذا التوقيت الحرج".