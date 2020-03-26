ضبط 13 سلاحًا ناريًا ومخدرات في حملة بالدقهلية

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية مُكبرة، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، وقوات الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة المنزلة.أسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى، و5 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و4 فرد خرطوش، و57 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وضبط 9 قضايا اتجار في المخدرات، ضبط خلالها كمية من نبات البانجو وزنت 13 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 72 جرامًا.