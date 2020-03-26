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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مواطن يدير كيانًا تعليميًا وهميًا في الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:51 م
حبس
حبس
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي يمنح الدارسين به شهادات دراسية "مزورة" بالجيزة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي للدراسات العليا "بدون ترخيص"، بالجيزة، متخذًا منه مقرًا لممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، زاعمًا بكونه وكيل لإحدى الجامعات الأجنبية، والإعلان على شبكة الإنترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة عن مزايا الدراسة بالمركز والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم - ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها، ليتمكن الحاصلون عليها من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج، وإمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم بموجب تلك الشهادات، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية في مجالات وتخصصات دراسية مختلفة نظير الحصول على مبالغ مالية تراوحت ما بين (2000 إلى 3000 جنيه) للشهادة الواحدة تحت هذا الزعم.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر المركز المشار إليه، وعُثر بداخله على (112 شهادة دراسية تفيد الحصول على دبلومة في مجالات دراسية مختلفة منسوبة للجامعه الأجنبية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" باستخدام طابعة كمبيوتر - 6 شهادات تخرج منسوبة لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص ممهورين ببصمات شعار الدولة "مقلد" - 32 علامة مائية "هيلوجرام "تقرأ باللغة الانجليزية "Original" معدة للصق على شهادات التخرج الخالية البيانات للإيهام بكونها أصلية - 10كارنية دراسى"مزور" منسوبة لذات الجامعة الأجنبية المذكورة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بمراحل تعليمية وتخصصات مختلفة - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبي الالتحاق".

كما عثر بداخل المركز، على 9 ستمارات بيانات بطاقة الرقم القومي ممتلئة البيانات بأسماء العديد من الأشخاص تفيد حصولهم على شهادات دراسية عليا "خلافًا للحقيقة" يستخدمها المتهم في تغيير بيانات بطاقات الرقم القومي لعملاء المركز، كما تم ضبط هاتف محمول- جهاز لاب توب- وحدة تخزين "فلاشة" بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوى جميع المستندات والشهادات الدراسية المزورة المضبوطة السابق الإشارة إليها، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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