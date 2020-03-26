«إنرجي» تغير مواعيد برامجها خلال فترة الحظر
الخميس 26/مارس/2020 - 12:43 م
أمير محمد خالدطباعة
أعلنت إدارة راديو إنرجي، المُذاع عبر تردد 92.1، تغيير مواعيد برامجه خلال فترة حظر التجول، على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.
وشملت التغييرات عددا من البرامج الصباحية والمسائية، وضم برامج منتصف اليوم على النحو التالي:
اصحي بإنرجي مع زهرة رامي من 8 لـ10 صباحًا
Snooze مع رضوي العطار من 10 لـ11 صباحًا
عالبحري مع سلمي قاسم ومعاذ ياسين من 1 لـ3 عصرًا
اضا_اخف_من_اضا مع محمد طارق أضا من 12 لـ2 منتصف الليل
ومن الأحد إلى الأربعاء ستقدم برامج
سكة السلامة مع وائل منصور وسارة المنذر وباسم كميل من 3 لـ6 مساءً
قول يا_كبير مع صبري زكي من 10 لـ12 منتصف الليل
وبرامج نهاية الأسبوع التي تذاع يوم الخميس فقط
بجدxالرايو مع مروان يونس من 3 لـ5 مساءً
أخرة صبري مع صبري زكي من 10 لـ12 منتصف الليل
وشملت التغييرات عددا من البرامج الصباحية والمسائية، وضم برامج منتصف اليوم على النحو التالي:
اصحي بإنرجي مع زهرة رامي من 8 لـ10 صباحًا
Snooze مع رضوي العطار من 10 لـ11 صباحًا
عالبحري مع سلمي قاسم ومعاذ ياسين من 1 لـ3 عصرًا
اضا_اخف_من_اضا مع محمد طارق أضا من 12 لـ2 منتصف الليل
ومن الأحد إلى الأربعاء ستقدم برامج
سكة السلامة مع وائل منصور وسارة المنذر وباسم كميل من 3 لـ6 مساءً
قول يا_كبير مع صبري زكي من 10 لـ12 منتصف الليل
وبرامج نهاية الأسبوع التي تذاع يوم الخميس فقط
بجدxالرايو مع مروان يونس من 3 لـ5 مساءً
أخرة صبري مع صبري زكي من 10 لـ12 منتصف الليل