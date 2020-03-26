«إنرجي» تغير مواعيد برامجها خلال فترة الحظر

أعلنت إدارة راديو إنرجي، المُذاع عبر تردد 92.1، تغيير مواعيد برامجه خلال فترة حظر التجول، على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.وشملت التغييرات عددا من البرامج الصباحية والمسائية، وضم برامج منتصف اليوم على النحو التالي:اصحي بإنرجي مع زهرة رامي من 8 لـ10 صباحًاSnooze مع رضوي العطار من 10 لـ11 صباحًاعالبحري مع سلمي قاسم ومعاذ ياسين من 1 لـ3 عصرًااضا_اخف_من_اضا مع محمد طارق أضا من 12 لـ2 منتصف الليلومن الأحد إلى الأربعاء ستقدم برامجسكة السلامة مع وائل منصور وسارة المنذر وباسم كميل من 3 لـ6 مساءًقول يا_كبير مع صبري زكي من 10 لـ12 منتصف الليلوبرامج نهاية الأسبوع التي تذاع يوم الخميس فقطبجدxالرايو مع مروان يونس من 3 لـ5 مساءًأخرة صبري مع صبري زكي من 10 لـ12 منتصف الليل