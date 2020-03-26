«أزمة كورونا».. الحجر الصحى فى قطر دون مياه صالحة للشرب

استنكر المعارض القطري فهد بن عبد الله آل ثانى، ممارسات تنظيم تميم ضد من يقعون داخل الحجر الصحي وتحديدًا في فندق موفينبيك في الدوحة، عقب انتشار مقطع فيديو يوضح فيه رجل قطري داخل الفندق في الحجر الصحي وهو يناشد السلطات القطرية أن تعطيه زجاجة واحدة من المياه، حيث تخلو جميع غرف الحجر من المياه الصالحة للشرب.وقال آل ثاني فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، ما زالت استفزازات عصابة الدوحة لشعبنا في قطر مستمرة، هل يعقل أن تقوم دولة ثرية جدًا بمنع مواطنيها المحجورين صحيًا من الماء، وتابع: أن المواطن القطري يعيش في أسوأ فترة على الإطلاق بين نار كورونا ونظام حاكم فاشل وغبى جدًا، وأن الطفل تميم كريم جدًا مع مجرمى العالم وبخيل وظالم لشعبنا.