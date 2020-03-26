حملة تموينية لضبط أسواق مطروح (صور)

قال المهندس السيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح إنه تم تنظيم حملة تفتيش بالتعاون مع مباحث التموين بمدينة مرسى مطروح ومدير إدارة تموين العلمين وسيوة، وبالاشتراك مع مكتب الصحة والطب الوقائي للمرور على جميع الأنشطة.وأوضح "أبواليزيد" - في بيان له اليوم - أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة عبارة عن ضبط كميات من المأكولات والمواد الغذائية غير صالحة بعد الكشف عليها من مفتش الصحة، وكذلك كميات من ماء الأكسجين والكريمات منتهية الصلاحية، وضبط أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصصة له، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم حمل شهادة صحية.وأضاف أن الحملات تم تنفيذها بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاطمئنان على المنتجات بالأسواق وسلامتها للمواطنين ومنع أي استغلال للمواطنين، مشيرا إلى أن المضبوطات عبارة عن 170 كجم مواد غذائية غير صالحة، و112 عبوة ماء أكسجين، وتم تحرير المحاضر اللازمة.