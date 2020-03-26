بسبب «كورونا».. إيران تقرر تعليق السفر بين المدن

تعتبر إيران من الدول الأكثر تضررًا من تفشى فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقد حظرت السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية من فيرورس كورونا.وقال مسئول إيراني في مؤتمر صحفي، إن إيران بدأت حظرًا على السفر بين المدن اليوم الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس في الدولة الأكثر تضررًا منه.وقال حسين زولفاجاري، عضو المقر الوطني الإيراني لمحاربة الفيروس، إنه تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات، مضيفًا أن منتهكي الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.