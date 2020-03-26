شوقى: قرارات للتخفيف عن أبنائنا الطلاب خلال ساعات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت بعض القرارات للتخفيف على أبنائنا الطلاب، في ظل محاربة الدولة لفيروس كورونا المستجد.وقال «شوقي»، في تصريحات كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القرارات الجديدة المقرر إعلانها اليوم، الخميس، للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عن أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سوف يعلن عن حزمة من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية الخميس.وأضاف الدكتور محمد مجاهد، فى تصريحات خاصة، أنه يوجد تكثيف لعملية التعليم عن بعد فى التعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه تم تدشين قناة على يوتيوب لشرح مناهج التعليم الفنى، وأيضًا كثيرًا من المدارس قامت بتفعيل قنوات لها على يوتيوب حتى يساعدوا طلاب الدبلومات الفنية فى المذاكرة من المنزل.وأكد "مجاهد" أنه تم تدشين قناة فضائية أيضًا لشرح مناهج التعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه تم تدشين منتديات للتعليم الفنى وشرح مناهج الدبلومات، موضحًا أنه توجد منصة تعليمية سوف تقوم بعمل حصص افتراضية للطلاب أيضًا.وقال نائب الوزير فى رسالة موجهة للطلاب: "محدش هيتعاقب بسبب كورونا"، وعن المستند الذي تم تداوله ويتضمن إلغاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفنى، قال مجاهد إن هذا المستند ليس صادرًا من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه خاص فقط بالمدارس العسكرية وخاص بعام التأسيس العسكرى وليس صادرًا من الوزارة.وعن الحديث عن اتجاهات إلغاء امتحانات الصفين الأول والثانى الفنى، رفض نائب الوزير التعليق على هذا الأمر، مناشدًا الجميع انتظار القرارات الرسمية التى تصدرها الوزارة خلال الساعات المقبلة.