رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقى: قرارات للتخفيف عن أبنائنا الطلاب خلال ساعات

الخميس 26/مارس/2020 - 06:15 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت بعض القرارات للتخفيف على أبنائنا الطلاب، في ظل محاربة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وقال «شوقي»، في تصريحات كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القرارات الجديدة المقرر إعلانها اليوم، الخميس، للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عن أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سوف يعلن عن حزمة من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية الخميس.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، فى تصريحات خاصة، أنه يوجد تكثيف لعملية التعليم عن بعد فى التعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه تم تدشين قناة على يوتيوب لشرح مناهج التعليم الفنى، وأيضًا كثيرًا من المدارس قامت بتفعيل قنوات لها على يوتيوب حتى يساعدوا طلاب الدبلومات الفنية فى المذاكرة من المنزل.

وأكد "مجاهد" أنه تم تدشين قناة فضائية أيضًا لشرح مناهج التعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه تم تدشين منتديات للتعليم الفنى وشرح مناهج الدبلومات، موضحًا أنه توجد منصة تعليمية سوف تقوم بعمل حصص افتراضية للطلاب أيضًا.

وقال نائب الوزير فى رسالة موجهة للطلاب: "محدش هيتعاقب بسبب كورونا"، وعن المستند الذي تم تداوله ويتضمن إلغاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفنى، قال مجاهد إن هذا المستند ليس صادرًا من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه خاص فقط بالمدارس العسكرية وخاص بعام التأسيس العسكرى وليس صادرًا من الوزارة.

وعن الحديث عن اتجاهات إلغاء امتحانات الصفين الأول والثانى الفنى، رفض نائب الوزير التعليق على هذا الأمر، مناشدًا الجميع انتظار القرارات الرسمية التى تصدرها الوزارة خلال الساعات المقبلة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

الطب البيطرى يؤكد أقوال الصينين «آكلى الثعابين» بأنها أعضاء ذكرية

رولا محمود.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

رولا محمود.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية