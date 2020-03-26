محافظ الإسكندرية: المواطنون اختفوا (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية معروفة بها وهي أنها لا تنام صيفا وشتاءً، ومع هذا تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر لمواجهة فيروس «كورونا».وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك التزام بنسبة 100 % بقرار الحظر، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها عند الخامسة من مساء اليوم، وفي تمام الساعة 6:45 اختفى المواطنون من الشوارع.وتابع أن هناك غرفة عمليات في المحافظة لتلقي جميع البلاغات، معبرا عن سعادتة بالالتزام لأنه ينم عن فهم وإدراك المواطنين أن الوضع الذي نعيشه جلل، وأن لديهم وعي صحي وثقافي يمكننا من عبور تلك الأزمة.وأكد اللواء محمد الشريف، أن من يخالف القرار يطبق عليه القانون بشكل فوري وحازم، لافتًا إلى أنه لم يتلق أي مخالفة في المناطق المعروفة بالزحام.