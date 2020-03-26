رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية: المواطنون اختفوا (فيديو)

الخميس 26/مارس/2020 - 04:21 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية معروفة بها وهي أنها لا تنام صيفا وشتاءً، ومع هذا تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر لمواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك التزام بنسبة 100 % بقرار الحظر، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها عند الخامسة من مساء اليوم، وفي تمام الساعة 6:45 اختفى المواطنون من الشوارع.

وتابع أن هناك غرفة عمليات في المحافظة لتلقي جميع البلاغات، معبرا عن سعادتة بالالتزام لأنه ينم عن فهم وإدراك المواطنين أن الوضع الذي نعيشه جلل، وأن لديهم وعي صحي وثقافي يمكننا من عبور تلك الأزمة.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن من يخالف القرار يطبق عليه القانون بشكل فوري وحازم، لافتًا إلى أنه لم يتلق أي مخالفة في المناطق المعروفة بالزحام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشهادة الإعدادية 2020 .. «التعليم» تصدر حزمة من القرارات غدًا

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

ريهام سعيد لـ جدها مؤسس الكبريتاج: أنت سبب مشاكلى

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

رولا محمود.. القصة الكاملة لإصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية