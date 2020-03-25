دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

جابت دوريّات شرطيّة شوارع منطقة الوراق بالجيزة؛ للتأكد من خلوها من المواطنين والمواصلات العامة، وضبط المخالفين لحظر التجوال بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.والتزم سكان الورّاق بفرض حظر التجوال، وسادت حالة من الهدوء شوارع المنطقة الشعبية، كما التزمت المحال بغلق أبوابها في الموعد المحدد عدا محال البقالة والمخابز والصيدليات.وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي صباح أمس الثلاثاء، عن أنه بداية من اليوم يتم تطبيق حظر التجوال على المواطنين في الأماكن العامة بدءًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.