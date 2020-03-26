الداخلية تغلق ملعبا خرق الحظر بالمرج (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن مديرية أمن القاهرة تحركت سريعا لغلق ملعب خماسي بمنطقة المرج، حيث قام 10 شباب بلعب كرة القدم بعد قرار الحظر الذي بدأ اليوم.وكان «موسى»، قد عرض خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مقطع فيديو للواقعة في بداية حلقته، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية على استجابتها السريعة للبرنامج.وتابع موسى أن تحرك الداخلية كان سريعا وأغلقوا الملعب الخاص، مؤكدا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع من اخترقوا الحظر.وطالب موسى بالتحرك الفورى حيال هؤلاء الشباب، مناشدا مدير أمن القاهرة التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من اخترق الحظر بلعب كرة القدم بعد بدء الحظر وهو ما لاقى استجابة سريعة.