محافظ دمياط: المخزون الاستراتيجى من السلع يكفى 3 أشهر (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها لم تكن تتصور استجابة أهالي دمياط قرارات مجلس الوزراء، موجهة الشكر لهم لالتزامهم بحظر التجول الذي تم بدأ اليوم لمواجهة فيروس كورونا.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء هاتفها اليوم للاطمئنان على حالة المستشفيات ومدى توافر السلع الاستراتيجية والاستعداد لتطبيق الحظر.وتابعت أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 3 أشهر، مضيفة أنه بالتعاون مع المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب تم جمع مبالغ كبيرة لدعم المستشفيات والأسر المتضررة من الوباء وكذلك توعية المواطنين بالأزمة التي نعيشها.وناشدت محافظ دمياط المواطنين الالتزام بالتعليمات لأنها تصب في مصلحتهم، موجهة الشكر للعاملين في القطاع الصحي لأنهم أبطال في أداء دورهم.