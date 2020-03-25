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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف
الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:04 م
عدسة: أحمد حسن
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