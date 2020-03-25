النيابة تأمر باستدعاء أطباء للكشف على الصينيين «أكلي الثعابين»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء أطباء للكشف على الصينيين الموجودين في الشقة التي عثر بداخلها على ثعابين مجهزة للشوي.كما أمرت النيابة بإخطار السفارة الصينية بالقاهرة لإرسال مندوب لحضور التحقيق مع المتهمين.وضبطت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة داخلها صينيون أثناء سلخ ثعابين وتجهيزها وجبة غذاء.تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.وعلى الفور داهمت الشرطة المكان، وتم ضبط ثعابين مجهزة للغذاء وضبط 5 صينيين، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.