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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أول ساعات الحظر على كورنيش النيل: لا أحد يمر من هنا (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:36 م
كورنيش النيل
كورنيش النيل
رضوي عبدالغني
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شهد كورنيش النيل، مساء الأربعاء، هدوءًا تامًا وخلوه من السيارات المارة، منذ السابعة مساءً، موعد سريان حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء في منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية.

يستمر حظر التجوال حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

يأتى ذلك في الوقت الذى أكدت فيه وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كورنيش النيل
كورنيش النيل
كورنيش النيل
أول ساعات الحظر على كورنيش النيل: لا أحد يمر من هنا (صور)
كورنيش النيل
كورنيش النيل
كورنيش النيل
أول ساعات الحظر على كورنيش النيل: لا أحد يمر من هنا (صور)

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