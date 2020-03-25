وقف التوسعة الثالثة بالحرم المكي

وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء، بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي.وأوضحت رئاسة شئون الحرمين، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر، أن هذا الأمر جاء تنفيذا لمستوى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في المملكة.كما نفذت الرئاسة العامة إجراءات وقائية تشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية للمسجد الحرام وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.وأقرت المملكة حظرا جزئيا للتجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل المملكة مئات الحالات المصابة بالوباء.